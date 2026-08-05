سيد معوض لـ في الجول: محمد صلاح سيصنع تاريخا لطرابزون

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

سيد معوض - محمد صلاح - طرابزون سبور

يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق أن انتقال محمد صلاح لنادي طرابزون سيصنع تاريخا للنادي التركي.

وسبق لسيد معوض اللعب ضمن صفوف نادي طرابزون في 2008.

وقال سيد معوض عبرFilGoal.com : "محمد صلاح علامة تجارية عالمية، وسيشكل إضافة كبيرة لطرابزون سبور. أرى أنها خطوة ممتازة، لأن محمد صلاح سيصنع تاريخا للنادي وللمدينة أيضا"

أخبار متعلقة:
"لحظة تاريخية".. طرابزون يعلن موعد حفل تقديم محمد صلاح رئيس بشكتاش: لم نخسر صفقة صلاح ولم نكن نريده.. ولا مفاوضات مع دياز طرابزون سبور يعلن موعد وصول محمد صلاح.. والجماهير مدعوة لاستقبال منظم بعد موافقة زميله.. محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 في طرابزون

وأضاف "أستغرب الانتقادات الموجهة لهذه الصفقة، لأن صلاح يدرس قراراته جيدا، خاصة أننا نتحدث عن لاعب صنع التاريخ في الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية".

وتابع "طرابزون مدينة صغيرة تقع على البحر، وسكانها يعشقون النادي، كما أن ملعب الفريق يمتلئ بالجماهير في معظم المباريات".

وأتم تصريحاته "وجود محمد صلاح سيغير أشياء كثيرة، فهو أسطورة بكل المقاييس. تجربتي كانت مع طرابزون قصيرة، لكنهم يملكون جماهير عاشقة لهذا الفريق".

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي موعد حفل تقديم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعبا جديدا في الفريق.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله مطار اسطنبول إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وأعلن نادي طرابزون سبور أن النجم المصري محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر وتركيا.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

محمد صلاح سيد معوض طرابزون
نرشح لكم
سكاي: فياريال مهتم بضم إمام عاشور خبر في الجول - المقاولون يتوصل لاتفاق لضم الموريتاني تيام سكاي: عرض جديد من ريال مدريد لحسم صفقة ديوماندي تقرير مغربي: أشرف داري يقترب من الوداد "لحظة تاريخية".. طرابزون يعلن موعد حفل تقديم محمد صلاح بعد موافقة زميله.. محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 في طرابزون مالك نادي الخلود: صلاح ذهب للدوري الصحيح.. السعودية ليس مكانا للتعاقد رئيس طرابزون: المفاوضات مع صلاح كانت احترافية للغاية.. وأهنئ الجماهير على الصفقة
أخر الأخبار
فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تدريبات بدنية مكثفة تحضيرا للموسم الجديد 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: فياريال مهتم بضم إمام عاشور 32 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن تعيين أشرف خضر مدربا للفريق 43 دقيقة | القسم الثاني
الدوري المصري - أجندة منتخب السويس بتروجت.. افتتاح المشوار ضد بترول أسيوط ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – تعرف على لائحة عقوبات عدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - أجندة الشرقية إنبي.. افتتاح المشوار ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد الله.. وموقف إمام عاشور من معسكر إسبانيا ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد