سيد معوض لـ في الجول: محمد صلاح سيصنع تاريخا لطرابزون

يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق أن انتقال محمد صلاح لنادي طرابزون سيصنع تاريخا للنادي التركي.

وسبق لسيد معوض اللعب ضمن صفوف نادي طرابزون في 2008.

وقال سيد معوض عبرFilGoal.com : "محمد صلاح علامة تجارية عالمية، وسيشكل إضافة كبيرة لطرابزون سبور. أرى أنها خطوة ممتازة، لأن محمد صلاح سيصنع تاريخا للنادي وللمدينة أيضا"

وأضاف "أستغرب الانتقادات الموجهة لهذه الصفقة، لأن صلاح يدرس قراراته جيدا، خاصة أننا نتحدث عن لاعب صنع التاريخ في الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية".

وتابع "طرابزون مدينة صغيرة تقع على البحر، وسكانها يعشقون النادي، كما أن ملعب الفريق يمتلئ بالجماهير في معظم المباريات".

وأتم تصريحاته "وجود محمد صلاح سيغير أشياء كثيرة، فهو أسطورة بكل المقاييس. تجربتي كانت مع طرابزون قصيرة، لكنهم يملكون جماهير عاشقة لهذا الفريق".

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي موعد حفل تقديم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعبا جديدا في الفريق.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله مطار اسطنبول إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وأعلن نادي طرابزون سبور أن النجم المصري محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر وتركيا.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.