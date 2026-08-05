الاتحاد التركي يعين أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

أنتوني تايلور

عين الاتحاد التركي لكرة القدم الحكم الإنجليزي السابق أنتوني تايلور في منصب مديرا للجنة حكام النخبة التابعة للاتحاد.

ويأتي هذا القرار للاستفادة من خبرات الحكم الدولي الإنجليزي في تطوير منظومة التحكيم في الدوري التركي.

وقال أنتوني تايلور في المؤتمر الصحفي بعد تعيينه: "كرة القدم التركية تُعد من أكثر مسابقات كرة القدم شغفا وتنافسية".

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وواصل "أؤمن بأن التحكيم على أعلى مستوى يعتمد على الإعداد الجيد، والعمل الجاد، والاستمرارية".

وأردف "من المهم للغاية أن نوفر بيئة تمنح جميع الحكام الثقة، والدعم، والالتزام، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف "التحكيم مهنة تخضع لتدقيق وضغوط هائلة، ونريد أن تُتخذ القرارات التحكيمية باحترافية، وشجاعة، وعدالة".

وأتم "اليوم نبدأ هذه الرحلة من خلال التعليم والشفافية، وسنتحدث عن بعض التعديلات في قوانين اللعبة، وسنناقش كيفية تطبيقها خلال الموسم الجديد".

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وأعلن أنتوني تايلور الحكم الإنجليزي، اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم 2026.

وكشفت ذات أثلتيك، عن قرار تايلور صاحب الـ 47 عاما، بإنهاء مسيرته التحكيمية بعد أكثر من عقدين من الزمن.

وأدار تايلور خلال مسيرته 831 مباراة، كان آخرها مباراة إسبانيا أمام البرتغال في دور الـ 16 بكأس العالم.

كما أدار تايلور مباريات في الدوري الإنجليزي لمدة 16 عاما.

وتولى الحكم الإنجليزي قيادة 432 مباراة في الدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

كما تولى تايلور إدارة مباراة بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وأدار أنتوني تايلور مباراتين للأهلي في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

وتعرض تايلور وعائلته لاعتداءات في مطار بودابست من قبل جماهير روما عقب نهائي الدوري الأوروبي 2023.

كما تولى تايلور إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2017 و2020، ونهائي كأس الرابطة عام 2015.

وانتقل محمد صلاح إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون سبور بعد رحيله عن ليفربول (طالع التفاصيل).

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

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وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

أنتوني تايلور الاتحاد التركي لكرة القدم
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