لائحة الدوري المصري - الكشف عن مصير المشاركات القارية حال عدم استئناف المسابقة

كشفت لائحة الدوري المصري عن مصير المشاركات القارية للأندية في الموسم التالي حال عدم استئناف المسابقة.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

ونصت المادة الخامسة من لائحة رابطة الأندية بشأن مصير المشاركات القارية الآتي:

- إذا تقرر لأي سبب من الأسباب إلغاء المسابقة، يتم الاستعانة بترتيب الأندية في الموسم السابق لتحديد الأندية التي تمثل الدولة في أي بطولة محلية وقارية ودولية

- في حالة قرر الاتحاد الإفريقي طلب تحديد أسماء الأندية المشاركة في البطولات التي ينظمها قبل انتهاء المرحلة الأولى يتم الاستعانة بترتيب الأندية في الموسم السابق

- في حالة قرر الاتحاد الإفريقي طلب تحديد أسماء الأندية المشاركة في البطولات التي ينظمها قبل انتهاء المرحلة النهائية يتم تحديد الأندية بناء على ترتيب الفرق في المرحلة النهائية حتى آخر جولة قبل الموعد النهائي المحدد من كاف لتسليم الأندية المرشحة (حال كان فارق النقاط بين الفرق المرشحة للتأهل أكبر من عدد النقاط المتحصلة من المباريات التي لم تلعب ولا تؤثر في المباريات المتبقية على الترتيب النهائي، وفي حال عدم حسم ترتيب الفرق يتم ترشيح الأندية وفقا لترتيب نهاية المرحلة الأولى.

- تحسم المشاركة في المسابقات الخارجية للأندية عن طريق قرار يصدر من مجلس إدارة الاتحاد بناء على توصيات مجلس إدارة الرابطة دون الإخلال بلوائح الاتحاد الإفريقي أو الدولي

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).