خبر في الجول - المقاولون يتوصل لاتفاق لضم الموريتاني تيام

توصل نادي المقاولون العرب إلى اتفاق لضم الموريتاني إدريسا تيام.

ويلعب إدريسا تيام ضمن صفوف نادي مسيمير أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري القطري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون العرب أتم اتفاقه لضم الموريتاني إدريسا تيام، لاعب مسيمير.

صاحب الـ 25 عاما لعب 27 مباراة مع الفريق القطري وسجل 21 هدفا وصنع 10.

وأعلن نادي المقاولون العرب في وقت سابق ضم محمد عمار قادما من الإسماعيلي.

كما ضم كل من شادي حسين ومحمد صندوقة ويوسف سفينة وأنس بني عودة وشريف رضا وميدو جابر.

ويستمر سامي قمصان في تدريب الفريق لموسم آخر بعد قيادته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المدرب صاحب الـ 50 عاما قاد الفريق في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز في 10 وتعادل في 16 وتعادل 6.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.