خبر في الجول - المقاولون يتوصل لاتفاق لضم الموريتاني تيام

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 20:22

كتب : عمرو نبيل

إدريسا تيام

توصل نادي المقاولون العرب إلى اتفاق لضم الموريتاني إدريسا تيام.

ويلعب إدريسا تيام ضمن صفوف نادي مسيمير أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري القطري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون العرب أتم اتفاقه لضم الموريتاني إدريسا تيام، لاعب مسيمير.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم عمار من الإسماعيلي بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش لاعب المقاولون تدعيم دفاعي جديد.. المقاولون العرب يضم يوسف سفينة

صاحب الـ 25 عاما لعب 27 مباراة مع الفريق القطري وسجل 21 هدفا وصنع 10.

وأعلن نادي المقاولون العرب في وقت سابق ضم محمد عمار قادما من الإسماعيلي.

كما ضم كل من شادي حسين ومحمد صندوقة ويوسف سفينة وأنس بني عودة وشريف رضا وميدو جابر.

ويستمر سامي قمصان في تدريب الفريق لموسم آخر بعد قيادته في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المدرب صاحب الـ 50 عاما قاد الفريق في 32 مباراة بجميع المسابقات فاز في 10 وتعادل في 16 وتعادل 6.

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 38 نقطة.

المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
لائحة الدوري المصري - الكشف عن مصير المشاركات القارية حال عدم استئناف المسابقة الدوري المصري - أجندة غزل المحلة.. استقبال بيراميدز في الافتتاح رابطة الأندية: عقوبات نهائي كأس العاصمة تطبق على أول مباراة في نفس البطولة الدوري المصري - أجندة الاتحاد.. الافتتاح ضد الزمالك في القاهرة الدوري المصري - أجندة المصري.. افتتاح المشوار ضد سموحة تقرير مغربي: أشرف داري يقترب من الوداد رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: مواجهة الزمالك فرصة رائعة لتقييم المستوى الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. البداية خارج ملعبه مع غزل المحلة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: كاف مطالب بالنظر في أجندة التوقف الدولي المقبل 4 دقيقة | منتخب مصر
تقارير تركية: نونيز يقترب من طرابزون.. بعد اتفاق مبدئي على تحمل 40% من راتبه 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس طرابزون سبور: جماهيرنا أظهرت للجميع كيف يكون استقبال نجم عالمي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمد صلاح: لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا الاستقبال من قبل.. وأسعى للفوز مع الفريق 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماتياس يايسله مدربا لـ نيوكاسل خلفا لإيدي هاو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
جرويتر فورت يضم المصري عمر عبد المجيد ساعة | الكرة الأوروبية
سيد معوض لـ في الجول: محمد صلاح سيصنع تاريخا لطرابزون ساعة | ميركاتو
الاتحاد التركي يعين أنتوني تايلور مديرا لحكام النخبة ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد