الدوري المصري - أجندة غزل المحلة.. استقبال بيراميدز في الافتتاح

يستهل فريق غزل المحلة مشواره في الدوري بمواجهة بيراميدز على استاد المحلة.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة غزل المحلة كالآتي:

الجولة الأولى: غزل المحلة × بيراميدز - السبت 22 أغسطس - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الثانية: مودرن × غزل المحلة - الخميس 27 أغسطس - استاد القاهرة - 5 مساء

الجولة الثالثة: غزل المحلة × الشرقية إنبي - الثلاثاء 1 سبتمبر - استاد غزل المحلة - 5 مساء

الجولة الرابعة: البنك الأهلي × غزل المحلة - الإثنين 7 سبتمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة السادسة: سموحة × غزل المحلة - الإثنين 12 أكتوبر - استاد برج العرب - 8 مساء

الجولة السابعة: غزل المحلة × الاتحاد - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الثامنة: أبو قير للأسمدة × غزل المحلة - السبت 31 أكتوبر - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة التاسعة: غزل المحلة × م السويس بتروجت - الأربعاء 25 نوفمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة العاشرة: غزل المحلة × الأهلي - الخميس 10 ديسمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الـ 11: المصري × غزل المحلة - الأربعاء 16 ديسمبر - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة الـ 12: غزل المحلة × المقاولون - الثلاثاء 22 ديسمبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الـ 13: الجونة × غزل المحلة - الأحد 27 ديسمبر - استاد خالد بشارة - 5 مساء

الجولة الـ 14: غزل المحلة × زد - الثلاثاء 5 يناير - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة 15: وادي دجلة × غزل المحلة - الثلاثاء 26 يناير - استاد السلام - 8 مساء

الجولة 16: غزل المحلة × طلائع الجيش - الإثنين 1 فبراير - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة 17: القناة × غزل المحلة - السبت 6 فبراير - استاد هيئة قناة السويس - 5 مساء

الجولة 18: غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - الخميس 11 فبراير - استاد المحلة - 9:30 مساء

الجولة 19: بترول أسيوط × غزل المحلة - الخميس 18 فبراير - استاد أسمنت أسيوط - 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).