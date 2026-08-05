بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على نجوم الدوري الكوري بثلاثية وديا

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نجوم الدوري الكوري وديا.

وسجل ثلاثة مانشستر سيتي كل من: ريان آيت نوري، وتيجاني رايندرز، وديفين مواباما، فيما أحرز هدف نجوم الدوري الكوري: كيم داي وون.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش عند الدقيقة 62 في ظهوره الأول بعد عودته من فترة الراحة والمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

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افتتح ريان آيت نوري التسجيل مبكرا لمانشستر سيتي في الدقيقة 9 بتسديدة مميزة سكنت يمين حارس مرمى نجوم الدوري الكوري بعد كرة اصطدمت في دفاع الفريق الكوري.

وعادل كيم داي وون النتيجة في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية سكنت شباك جالويجي دوناروما.

وسجل رايندرز هدف التقدم من جديد لمانشستر سيتي في الدقيقة 20 بتسديدة مميزة بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو لتسكن شباك نجوم الدوري الكوري.

وعزز مواباما من تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 23 بعد تسديدة من سيمينيو تصدى لها حارس نجوم الدوري الكوري وتابعها ديفين مواباما في شباك الفريق.

ليحقق مانشستر سيتي انتصارا هاما في مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أتلتيكو مدريد في ثالث مبارياته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان وديا قبل هذه المباراة وتعادل بهدف لكل فريق وتلقى الهزيمة بركلات الترجيح 3-1.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم الأحد الموافق 16 أغسطس قبل انطلاق الموسم الجديد في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم 23 أغسطس في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي عمر مرموش
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