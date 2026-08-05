بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي ينتصر على نجوم الدوري الكوري بثلاثية وديا

حقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نجوم الدوري الكوري وديا.

وسجل ثلاثة مانشستر سيتي كل من: ريان آيت نوري، وتيجاني رايندرز، وديفين مواباما، فيما أحرز هدف نجوم الدوري الكوري: كيم داي وون.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش عند الدقيقة 62 في ظهوره الأول بعد عودته من فترة الراحة والمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

افتتح ريان آيت نوري التسجيل مبكرا لمانشستر سيتي في الدقيقة 9 بتسديدة مميزة سكنت يمين حارس مرمى نجوم الدوري الكوري بعد كرة اصطدمت في دفاع الفريق الكوري.

من لمسة واحدة.. آيت نوري يفتتح التسجيل بتسديدة مباشرة وقوية ⚽️ مانشستر سيتي 🆚 نجوم الدوري الكوري 📺 أبوظبي الرياضية 1️⃣ pic.twitter.com/MuXdI5GT0u — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 5, 2026

وعادل كيم داي وون النتيجة في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية سكنت شباك جالويجي دوناروما.

الرد يأتي سريعاً .. هدف التعادل للفريق الكوري.. والنتيجة تعود إلى التعادل ⚽️ مانشستر سيتي 🆚 نجوم الدوري الكوري 📺 أبوظبي الرياضية 1️⃣ pic.twitter.com/ekAZFodmUN — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 5, 2026

وسجل رايندرز هدف التقدم من جديد لمانشستر سيتي في الدقيقة 20 بتسديدة مميزة بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو لتسكن شباك نجوم الدوري الكوري.

⚽️ تيجاني رايندرز يعيد التقدم لمانشستر سيتي.. 🔵 مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نجوم الدوري الكوري الجنوبي بعد هدف سجله تيجاني رايندرز في الدقيقة 20.. pic.twitter.com/Q2WVMHxk5Z — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 5, 2026

وعزز مواباما من تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 23 بعد تسديدة من سيمينيو تصدى لها حارس نجوم الدوري الكوري وتابعها ديفين مواباما في شباك الفريق.

⚽️🔵 هدف ثالث سريع لمانشستر سيتي.. 🚨 مانشستر سيتي يوسع الفارق إلى 3-1 أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي، بعد هدف سجله موباما في الدقيقة 23.. pic.twitter.com/iVvEjZYNVI — ADSportsTV (@ADSportsTV) August 5, 2026

ليحقق مانشستر سيتي انتصارا هاما في مبارياته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أتلتيكو مدريد في ثالث مبارياته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وواجه مانشستر سيتي إنتر ميلان وديا قبل هذه المباراة وتعادل بهدف لكل فريق وتلقى الهزيمة بركلات الترجيح 3-1.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم الأحد الموافق 16 أغسطس قبل انطلاق الموسم الجديد في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم 23 أغسطس في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.