رابطة الأندية: عقوبات نهائي كأس العاصمة تطبق على أول مباراة في نفس البطولة

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

كامل أبو علي - كأس عاصمة مصر

أعلن محمد الخولي عضو رابطة الأندية المصرية تفاصيل عقوبات نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان قد تم تطبيق عقوبة على كل من أقطاي عبد الله لاعب إنبي وقتها وجماهير المصري.

وكشف الخولي عبر حسابه الرسمي "عقوبة نهائي كأس العاصمة ستطبق على أول مباراة من البطولة وليس أول مباراة في الدوري".

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وتم إيقاف أقطاي عبد الله لاعب الأهلي الحالي لمدة مباراة واحدة بسبب حصوله البطاقة الصفراء الثالثة.

بينما تم منع جماهير المصري المتواجدين في المباراة من حضور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية على نادي المصري قيمتها 150 ألف جنيه.

وبذلك تطبق العقوبة في أول مباراة من النسخة المقبلة بكأس عاصمة مصر.

بينما يشارك أقطاي عبد الله وتحضر جماهير المصري أول مباراة في الدوري بشكل طبيعي.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

المصري كأس عاصمة مصر أقطاي عبد الله
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