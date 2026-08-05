الدوري المصري - أجندة الاتحاد.. الافتتاح ضد الزمالك في القاهرة

يستهل الاتحاد السكندري مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة الاتحاد كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد - الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الثانية: الاتحاد × سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 أغسطس - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة الثالثة: أبو قير للأسمدة × الاتحاد - الأربعاء 2 سبتمبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة الرابعة: الاتحاد × بترول أسيوط - الإثنين 7 سبتمبر - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة الخامسة: المصري × الاتحاد - الثلاثاء 15 سبتمبر - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة السادسة: الاتحاد × الجونة - الثلاثاء 13 أكتوبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة السابعة: غزل المحلة × الاتحاد - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الثامنة: الاتحاد × طلائع الجيش - الجمعة 30 أكتوبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة التاسعة: وادي دجلة × الاتحاد - الثلاثاء 24 نوفمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة العاشرة: الاتحاد × الشرقية إنبي - الثلاثاء 8 ديسمبر - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة الـ 11: القناة × الاتحاد - الثلاثاء 15 ديسمبر - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة الـ 12: الاتحاد × زد - الخميس 24 ديسمبر - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة الـ 13: الأهلي × الاتحاد - الثلاثاء 29 ديسمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة الـ 14: البنك الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 6 يناير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 15: الاتحاد × سموحة - الثلاثاء 26 يناير - استاد الإسكندرية - 8 مساء

الجولة 16: بيراميدز × الاتحاد - الأحد 31 يناير - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة 17: الاتحاد × م السويس بتروجت - الجمعة 5 فبراير - استاد الإسكندرية - 5 مساء

الجولة 18: الاتحاد × المقاولون - الجمعة 12 فبراير - استاد الإسكندرية - 9:30 مساء

الجولة 19: مودرن × الاتحاد - السبت 20 فبراير - استاد القاهرة - 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).