حقق 15 لقبا مع الترجي.. باسم السبكي مدربا ليد الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع باسم السبكي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع السبكي بعد 5 سنوات ناجحة مع الترجي التونسي.

وشهدت جلسة توقيع عقود باسم السبكي، حضور هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وشادي طارق مدير تعاقدات ألعاب الصالات.

ويعد باسم السبكي أحد أبناء نادي الزمالك، حيث دافع عن ألوان القلعة البيضاء لاعبًا لمدة 14 عامًا، وفاز مع الفريق بـ5 ألقاب للدوري، و5 بطولات لكأس مصر، إلى جانب لقبين لبطولة إفريقيا.

وكتب السبكي تاريخًا مميزًا مع نادي الترجي التونسي، بعدما قاده للتتويج بـ15 لقبًا خلال خمس سنوات، تضمنت 6 ألقاب لكأس تونس، و5 بطولات للدوري التونسي، ولقبًا لدوري أبطال أفريقيا، ولقبًا لكأس الكؤوس الأفريقية، إلى جانب لقبين للبطولة العربية.

كما حقق باسم السبكي مع الترجي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق باسم السبكي نجاحات على الصعيد الدولي، بعدما قاد منتخب الكويت للتتويج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد 3 مرات، وشارك معه في بطولة العالم مرتين.