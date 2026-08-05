الدوري المصري - أجندة المصري.. افتتاح المشوار ضد سموحة

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

المصري بيان

يستهل فريق المصري مشواره بمواجهة سموحة على استاد السويس الجديد.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

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وجاءت أجندة المصري كالآتي:

الجولة الأولى: المصري × سموحة - السبت 22 أغسطس - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة الثانية: المقاولون × المصري - الخميس 27 أغسطس - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: المصري × بيراميدز - الإثنين 31 أغسطس - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الرابعة: م السويس بتروجت × المصري - الإثنين 7 سبتمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الخامسة: المصري × الاتحاد - الثلاثاء 15 سبتمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة السادسة: القناة × المصري - الأحد 11 أكتوبر - استاد السويس الجديد - الساعة 5 مساء

الجولة السابعة: المصري × أبو قير للأسمدة - الإثنين 19 أكتوبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الثامنة: البنك الأهلي × المصري - الأربعاء 28 أكتوبر - استاد السويس الجديد - الساعة 5 مساء

الجولة التاسعة: المصري × بترول أسيوط - الثلاثاء 24 نوفمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × المصري - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد برج العرب - الساعة 8 مساء

الجولة الـ 11: المصري × غزل المحلة - الأربعاء 16 ديسمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الـ 12: المصري × الجونة - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 5 مساء

الجولة الـ 13: مودرن × المصري - الأحد 27 ديسمبر - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة الـ 14: المصري × سيراميكا كليوباترا - الأربعاء 6 يناير - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة 15: الشرقية إنبي × المصري - الأربعاء 27 يناير - استاد السويس الجديد - الساعة 5 مساء

الجولة 16: المصري × زد - الأحد 31 يناير - استاد السويس الجديد - الساعة 8 مساء

الجولة 17: الأهلي × المصري - السبت 6 فبراير - استاد برج العرب - الساعة 8 مساء

الجولة 18: المصري × وادي دجلة - الجمعة 12 فبراير - استاد السويس الجديد - الساعة 9:30 مساء

الجولة 19: طلائع الجيش × المصري - السبت 20 فبراير - استاد السويس الجديد - الساعة 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

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