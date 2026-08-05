سكاي: عرض جديد من ريال مدريد لحسم صفقة ديوماندي

قدم ريال مدريد عرضا جديدا لنادي لايبزيج الألماني للحصول على خدمات يان ديوماندي جناح الفريق.

ويمتد عقد ديوماندي مع لايبزج حتى صيف 2030.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن ريال مدريد قدم عرضا جديدا للايبزيج بمبلغ 125 مليون يورو مع 15 مليون متغيرات.

وسيحصل نادي ليجانيس على 5% من قيمة انتقال ديوماندي لريال مدريد بسبب وجود بند في عقد اللاعب يسمح لفريقه الأسبق بالحصول على هذه النسبة من بيعه المستقبلي.

ورفض النادي الألماني من قبل عرض ريال مدريد والذي جاء مقابل 100 مليون يورو، ولذلك رفع ريال مدريد عرضه ليصبح 125 مليون يورو بالإضافة لـ 15 مليون يورو مكافآت.

ويتمسك لايبزج بالحصول على 130 مليون يورو لبيع لاعبه الذي يمتد عقده حتى 2030.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون الإيفواري أغلى صفقة بيع في تاريخ لايبزج متفوقا على يوشكو جفارديول الذي انضم لمانشستر سيتي في 2023-24 مقابل 90 مليون يورو.

فيما سيصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جود بيلينجهام وإدين هازارد وجاريث بيل.

وخاض ديوماندي مع لايبزيج 36 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وشارك اللاعب مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026 وخاض 4 مباريات وصنع هدفا.

وضم ريال مدريد الصيف الحالي 5 صفقات حتى الآن بشكل رسمي مارك كوكوريا، وكارلوس إيسبي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، وإبراهيما كوناتي.

وتولى جوزيه مورينيو القيادة الفنية لريال مدريد بعد رحيل ألفارو أربيلوا عن تدريب الفريق.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول 22 أغسطس في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.