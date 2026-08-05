تقرير مغربي: أشرف داري يقترب من الوداد

يقترب أشرف داري مدافع فريق الأهلي من العودة والانضمام إلى صفوف الوداد.

وعاد أشرف داري إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته مع كالمار السويدي.

وكشف موقع راديو مارس أن أشرف داري بات قريبا من العودة إلى صفوف الوداد هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن داري يسير نحو فسخ عقده مع الأهلي تمهيدا للرحيل عن النادي.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين أشرف داري وإدارة الوداد تشهد تطورا ملحوظا وسط رغبة مشتركة بين الطرفين.

ويرتبط أشرف داري بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وعانى داري من تكرار الإصابات خلال مسيرته مع الأهلي.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية وانضم إلى كالمار معارا حتى نهاية الموسم الماضي، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة.

وانضم المدافع المغربي أشرف داري للأهلي في الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرا مع الأحمر بسبب تكرر الإصابات، ليغادر على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى نادي كالمار السويدي.

وخاض داري 9 مباريات مع كالمار في الدوري السويدي دون أن يغيب عن أي مباراة طوال فترة إعارته.

ونجح المدافع المغربي في تسجيل هدفا مع فريقه السويدي وغاب عن آخر جولة بعد انتهاء إعارته.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم مع الأهلي بسبب الإصابة.