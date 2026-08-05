"لحظة تاريخية".. طرابزون يعلن موعد حفل تقديم محمد صلاح

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح إلى تركيا بقميص طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور التركي موعد حفل تقديم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعبا جديدا في الفريق.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.

وقال طرابزون في بيان رسمي: "سيُقام حفل توقيع لاعبنا الجديد محمد صلاح في حديقة بابارا يوم غدا الخميس 6 أغسطس الساعة 7:30 مساءً".

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وأضاف "ندعو جميع جماهيرنا إلى ملعبنا، حديقة بابارا، مرتدين قمصان الموسم الجديد، ليشهدوا لحظة تاريخية ويخطوا معا الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى".

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله مطار اسطنبول إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وأعلن نادي طرابزون سبور أن النجم المصري محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر وتركيا.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

محمد صلاح طرابزون سبور
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