كادينا سير: فينيسيوس يرفض عرض التجديد من ريال مدريد.. وأرسنال يراقب

رفض فينيسيوس جونيور عرض ريال مدريد من أجل تجديد عقده.

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وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الصيف المقبل.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن ريال مدريد رفع عرضه ليصل إلى 22 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2031.

ويصل راتب اللاعب إلى 24 مليون يورو سنويا، لكن اللاعب رفض العرض ويتمسك بمطالبه في الحصول على راتب يصل لـ30 مليون يورو سنويا.

ويراقب نادي أرسنال وضع اللاعب ومفاوضاته مع ريال مدريد بحثا عن الدخول في مفاوضات مباشرة والحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لتدعيم صفوف الجانرز.

ويتمسك فينيسيوس جونيور في الاستمرار مع ريال مدريد بالموسم الأخير له في عقده، لكن النادي يبحث عن تجديد عقده أو بيع اللاعب من أجل الاستفادة ماديا منه.

وخاض فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد 375 مباراة مسجلا 128 هدفا وصنع 100 آخرين.

وحقق اللاعب مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني في 3 مناسبات، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس الانتر كونتينتال مرة واحدة.

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وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو البرازيلي صيف 2018.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته بمواجهة إسبانيول في 22 أغسطس المقبل على ملعب آر سي دي إي، معقل إسبانيول.

وأنهى ريال مدريد الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 86 خلف برشلونة بطل الدوري.