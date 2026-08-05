رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: مواجهة الزمالك فرصة رائعة لتقييم المستوى

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 18:17

كتب : هاني العوضي

ناصر منسي - عدي الدباغ - الزمالك - الاتحاد السكندري

يثق محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري في قدرات فريقه رغم المواجهة الصعبة أمام الزمالك في افتتاح الدوري.

وأقيمت اليوم الأربعاء قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027.

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com :"مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري فرصة رائعة لتقييم مستوى الفريق".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. البداية خارج ملعبه مع غزل المحلة عودة فقرة التحكيم.. الأعلى للإعلام يعلن ضوابط جديدة للبرامج الرياضية الدوري المصري - أجندة الزمالك.. البداية مع الاتحاد و12 مباراة على استاد القاهرة الدوري المصري - أجندة الأهلي.. البداية مع الشرقية إنبي و13 مباراة على استاد القاهرة

وأضاف "جميع الفرق ستواجه بعضها، لذلك لا توجد مشكلة في ترتيب المباريات. نثق في لاعبينا والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل".

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد يوم الجمعة 21 أغسطس ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد - استاد السلام

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي - استاد الاسكندرية

الزمالك × الاتحاد السكندري - استاد القاهرة

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون - استاد جهاز الرياضة

بترول أسيوط × م. السويس بتروجت - استاد أسمنت أسيوط

غزل المحلة × بيراميدز - استاد غزل المحلة

المصري × سموحة - استاد السويس الجديد

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت - استاد خالد بشارة

سيراميكا كليوباترا × القناة - استاد هيئة قناة السويس

الأهلي × الشرقية إنبي - استاد القاهرة

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
تقرير مغربي: أشرف داري يقترب من الوداد الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. البداية خارج ملعبه مع غزل المحلة عودة فقرة التحكيم.. الأعلى للإعلام يعلن ضوابط جديدة للبرامج الرياضية عبد الناصر محمد: بداية الدوري ستكون صعبة.. ولدينا هدف الحفاظ على اللقب خبر في الجول - الأهلي اتفق على تجديد عقود الدبيس ومحمد عبد الله الدوري المصري - أجندة الزمالك.. البداية مع الاتحاد و12 مباراة على استاد القاهرة استاد القاهرة صاحب النصيب الأكبر.. تعرف على ملاعب فرق الدوري بالموسم الجديد الدوري المصري - أجندة الأهلي.. البداية مع الشرقية إنبي و13 مباراة على استاد القاهرة
أخر الأخبار
تقرير مغربي: أشرف داري يقترب من الوداد 12 دقيقة | ميركاتو
"لحظة تاريخية".. طرابزون يعلن موعد حفل تقديم محمد صلاح 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: فينيسيوس يرفض عرض التجديد من ريال مدريد.. وأرسنال يراقب 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: مواجهة الزمالك فرصة رائعة لتقييم المستوى 46 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. البداية خارج ملعبه مع غزل المحلة 54 دقيقة | الدوري المصري
عودة فقرة التحكيم.. الأعلى للإعلام يعلن ضوابط جديدة للبرامج الرياضية ساعة | الدوري المصري
عبد الناصر محمد: بداية الدوري ستكون صعبة.. ولدينا هدف الحفاظ على اللقب ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعقد جلسة لتجديد عقد حسام حسن ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد