رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: مواجهة الزمالك فرصة رائعة لتقييم المستوى

يثق محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري في قدرات فريقه رغم المواجهة الصعبة أمام الزمالك في افتتاح الدوري.

وأقيمت اليوم الأربعاء قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027.

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com :"مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري فرصة رائعة لتقييم مستوى الفريق".

وأضاف "جميع الفرق ستواجه بعضها، لذلك لا توجد مشكلة في ترتيب المباريات. نثق في لاعبينا والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل".

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد يوم الجمعة 21 أغسطس ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد - استاد السلام

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي - استاد الاسكندرية

الزمالك × الاتحاد السكندري - استاد القاهرة

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون - استاد جهاز الرياضة

بترول أسيوط × م. السويس بتروجت - استاد أسمنت أسيوط

غزل المحلة × بيراميدز - استاد غزل المحلة

المصري × سموحة - استاد السويس الجديد

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت - استاد خالد بشارة

سيراميكا كليوباترا × القناة - استاد هيئة قناة السويس

الأهلي × الشرقية إنبي - استاد القاهرة