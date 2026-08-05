الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. البداية خارج ملعبه مع غزل المحلة

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 18:09

كتب : FilGoal

بيراميدز بيان

يستهل فريق بيراميدز مشواره في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة غزل المحلة خارج ملعبه.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

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وجاءت أجندة بيراميدز كالآتي:

الجولة الأولى: غزل المحلة × بيراميدز - السبت 22 أغسطس - استاد المحلة - 8 مساء

الجولة الثانية: بيراميدز × أبو قير للأسمدة - الخميس 27 أغسطس - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة الثالثة: المصري × بيراميدز - الإثنين 31 أغسطس - استاد السويس الجديد - 8 مساء

الجولة الرابعة: بيراميدز × الجونة - الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد الدفاع الجوي - 5 مساء

الجولة الخامسة: الشرقية إنبي × بيراميدز - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد السلام - 8 مساء

الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - الإثنين 12 أكتوبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة السابعة: طلائع الجيش × بيراميدز - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد جهاز الرياضة - 8 مساء

الجولة الثامنة: بيراميدز × وادي دجلة - الخميس 29 أكتوبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × بيراميدز - الإثنين 23 نوفمبر - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة العاشرة: م السويس بتروجت × بيراميدز - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد السويس الجديد - 5 مساء

الجولة الـ 11: بيراميدز × البنك الأهلي - الإثنين 14 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة الـ 12: سموحة × بيراميدز - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد برج العرب - 8 مساء

الجولة الـ 13: بيراميدز × الزمالك - الإثنين 28 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة الـ 14: بيراميدز × المقاولون - الإثنين 4 يناير - استاد الدفاع الجوي - 5 مساء

الجولة 15: القناة × بيراميدز - الأربعاء 27 يناير - استاد هيئة قناة السويس - 8 مساء

الجولة 16: بيراميدز × الاتحاد السكندري - الأحد 31 يناير - استاد الدفاع الجوي - 8 مساء

الجولة 17: مودرن × بيراميدز - الخميس 4 فبراير - استاد القاهرة - 8 مساء

الجولة 18: بيراميدز × بترول أسيوط - الأربعاء 10 فبراير - استاد الدفاع الجوي - 9:30 مساء

الجولة 19: زد × بيراميدز - الخميس 18 فبراير - استاد القاهرة - 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدة وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

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