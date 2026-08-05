عودة فقرة التحكيم.. الأعلى للإعلام يعلن ضوابط جديدة للبرامج الرياضية

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلى للإعلام ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية.

واختتمت مراسم قرعة الدوري المصري بالكشف عن مواجهات المرحلة الأولى بالكامل.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

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بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وكشف المجلس الأعلى للإعلام عبر بيان رسمي:

- السماح بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل وذلك مراعاة لمواعيد مباريات الموسم الجديد

- وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على السماح بتحليل الأداء التحكيمي للمباريات بالبرامج الرياضية

- تكون فقرة تحليل الأداء التحكيمي مرة واحدة أسبوعيا عبر الوسيلة الإعلامية سواء في صورة فقرة أو برنامج على ألا تتجاوز مدة 90 دقيقة

- أن يكون المحلل حكما دوليا سابقا وليس عضوا حاليا بلجنة الحكام الرئيسية التي يعينها مجلس اتحاد الكرة

- أن يقتصر التحليل على الجوانب الفنية البحتة مع الاستناد إلى نصوص القانون

- أن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماما من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الأعلى للإعلام فقرة التحكيم
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