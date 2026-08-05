عبد الناصر محمد: بداية الدوري ستكون صعبة.. ولدينا هدف الحفاظ على اللقب

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن صعوبة جدول الدوري خاصة في المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة.

ويفتتح الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه بالموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة الاتحاد السكندري.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "بداية الفريق في بطولة الدوري ستكون صعبة، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة".

وواصل "بطولة الدوري دائما ما تكون صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، في ظل تقارب مستويات الفرق المتنافسة، والجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية".

وأردف "لدينا هدف كبير يتمثل في الحفاظ على لقب الدوري، الذي توج به الزمالك في الموسم الماضي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "هناك ثقة كبيرة داخل صفوف الفريق في قدرة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تعويض البداية المتأخرة لفترة الإعداد، والوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

وأتم "فريق الزمالك يتميز بتكاتف جميع اللاعبين خلال المرحلة الحالية، ونثق في قدرتنا على الاستعداد بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد".

ويلعب الزمالك 12 مباراة على استاد القاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد السكندري - الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثانية: البنك الأهلي × الزمالك - الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الزمالك × م السويس بتروجت - الإثنين 31 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الرابعة: الزمالك × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد المحلة

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد أسمنت أسيوط

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب - الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة التاسعة: الجونة × الزمالك - الإثنين 23 نوفمبر - استاد خالد بشارة

الجولة العاشرة: الزمالك × المصري - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد برج العرب

الجولة الـ 11: سموحة × الزمالك - الإثنين 14 ديسمبر - استاد برج العرب

الجولة الـ 12: الزمالك × طلائع الجيش - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 13: بيراميدز × الزمالك - الإثنين 28 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي

الجولة الـ 14: الزمالك × وادي دجلة - الإثنين 4 يناير - استاد القاهرة

الجولة 15: زد × الزمالك - الأربعاء 27 يناير - استاد القاهرة

الجولة 16: الزمالك × مودرن - الأحد 31 يناير - استاد القاهرة

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 5 فبراير - استاد هيئة قناة السويس

الجولة 18: الزمالك × الشرقية إنبي - الخميس 11 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 19: القناة × الزمالك - الخميس 18 فبراير - استاد هيئة قناة السويس