خبر في الجول - الأهلي اتفق على تجديد عقود الدبيس ومحمد عبد الله

اتفق الأهلي على تجديد عقود ثنائي الفريق الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق على تجديد عقود كل من محمد عبد الله وكريم الدبيس 4 مواسم لكل لاعب.

وغادر كل من محمد عبد الله وكريم الدبيس إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

وخاض محمد عبد الله مع سيراميكا في 10 مباريات مسجلا هدفا.

أما كريم الدبيس شارك في 20 مباراة مع سيراميكا بدون مساهمات.

وساهم الثنائي في تحقيق سيراميكا بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة في منطقة تحديد بطل الدوري.

واختتم الأهلي مشواره في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 53 نقطة في المركز الثالث.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة الشرقية إنبي بينما يختتم الدور الأول بملاقاة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

وجاءت أجندة الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى: الأهلي × الشرقية إنبي - الأحد 23 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثانية: زد × الأهلي - الجمعة 28 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الأهلي × سموحة - الثلاثاء 1 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة الرابعة: المقاولون × الأهلي - الأربعاء 9 سبتمبر - استاد المقاولون

الجولة الخامسة: الأهلي × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 15 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة السابعة: الأهلي × القناة - الأربعاء 21 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة الثامنة: مودرن × الأهلي - الخميس 29 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة التاسعة: الأهلي × بيراميدز - الإثنين 23 نوفمبر - استاد القاهرة

الجولة العاشرة: غزل المحلة × الأهلي - الخميس 10 ديسمبر - استاد المحلة

الجولة الـ 11: الأهلي × بترول أسيوط - الثلاثاء 15 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 12: سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الخميس 24 ديسمبر - استاد المقاولون

الجولة الـ 13: الأهلي × الاتحاد - الثلاثاء 29 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 14: الجونة × الأهلي - الثلاثاء 5 يناير - استاد خالد بشارة

الجولة 15: الأهلي × م السويس بتروجت - الخميس 28 يناير - استاد القاهرة

الجولة 16: البنك الأهلي × الأهلي - الإثنين 1 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 17: الأهلي × المصري - السبت 6 فبراير - استاد برج العرب

الجولة 18: الأهلي × طلائع الجيش - الجمعة 12 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 19: وادي دجلة × الأهلي - الجمعة 19 فبراير - استاد السلام