الدوري المصري - أجندة الزمالك.. البداية مع الاتحاد و12 مباراة على استاد القاهرة

يستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري بينما يختتم الدور الأول باللعب ضد القناة.

ويلعب الزمالك 12 مباراة على استاد القاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد السكندري - الجمعة 21 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثانية: البنك الأهلي × الزمالك - الأربعاء 26 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الزمالك × م السويس بتروجت - الإثنين 31 أغسطس - استاد القاهرة

الجولة الرابعة: الزمالك × أبو قير للأسمدة - الثلاثاء 8 سبتمبر - استاد القاهرة

الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك - الأربعاء 16 سبتمبر - استاد المحلة

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي - الأحد 11 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك - الثلاثاء 20 أكتوبر - استاد أسمنت أسيوط

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب - الأربعاء 28 أكتوبر - استاد القاهرة

الجولة التاسعة: الجونة × الزمالك - الإثنين 23 نوفمبر - استاد خالد بشارة

الجولة العاشرة: الزمالك × المصري - الأربعاء 9 ديسمبر - استاد برج العرب

الجولة الـ 11: سموحة × الزمالك - الإثنين 14 ديسمبر - استاد برج العرب

الجولة الـ 12: الزمالك × طلائع الجيش - الأربعاء 23 ديسمبر - استاد القاهرة

الجولة الـ 13: بيراميدز × الزمالك - الإثنين 28 ديسمبر - استاد الدفاع الجوي

الجولة الـ 14: الزمالك × وادي دجلة - الإثنين 4 يناير - استاد القاهرة

الجولة 15: زد × الزمالك - الأربعاء 27 يناير - استاد القاهرة

الجولة 16: الزمالك × مودرن - الأحد 31 يناير - استاد القاهرة

الجولة 17: سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 5 فبراير - استاد هيئة قناة السويس

الجولة 18: الزمالك × الشرقية إنبي - الخميس 11 فبراير - استاد القاهرة

الجولة 19: القناة × الزمالك - الخميس 18 فبراير - استاد هيئة قناة السويس

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).