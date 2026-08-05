استاد القاهرة صاحب النصيب الأكبر.. تعرف على ملاعب فرق الدوري بالموسم الجديد

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026/2027.

وخلال القرعة تم الكشف عن الملاعب التي ستسضيف مباريات كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري.

ويشهد الموسم الحالي ظهور 12 ملعبا لخوض المباريات عليها من قبل الفرق.

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استاد القاهرة سيكون صاحب النصيب الأكبر من المباريات، إذ تخوض 5 فرق مبارياتها عليه.

ويظهر لأول مرة استاد أسمنت أسيوط، إذ سيخوض فريق بترول أسيوط مبارياتها عليه خلال الموسم.

وجاءت ملاعب الفرق بالكامل كالتالي:

الأهلي - استاد القاهرة.

زد - استاد القاهرة.

وادي دجلة - استاد السلام.

الزمالك - استاد القاهرة

الاتحاد السكندري - استاد الإسكندرية.

أبو قير للأسمدة - استاد الإسكندرية.

طلائع الجيش - استاد جهاز الرياضة.

المقاولون العرب - استاد المقاولون العرب.

بترول أسيوط - استاد أسمنت أسيوط.

منتخب السويس بتروجت - استاد السويس الجديد.

غزل المحلة - استاد غزل المحلة.

بيراميدز - استاد الدفاع الجوي.

المصري - استاد السويس الجديد.

سموحة - استاد برج العرب.

الجونة - استاد خالد بشارة.

مودرن سبورت - استاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا - استاد هيئة قناة السويس.

القناة - استاد هيئة قناة السويس.

الشرقية إنبي - استاد السلام.

البنك الأهلي - استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

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