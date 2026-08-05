استاد القاهرة صاحب النصيب الأكبر.. تعرف على ملاعب فرق الدوري بالموسم الجديد

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026/2027.

وخلال القرعة تم الكشف عن الملاعب التي ستسضيف مباريات كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري.

ويشهد الموسم الحالي ظهور 12 ملعبا لخوض المباريات عليها من قبل الفرق.

استاد القاهرة سيكون صاحب النصيب الأكبر من المباريات، إذ تخوض 5 فرق مبارياتها عليه.

ويظهر لأول مرة استاد أسمنت أسيوط، إذ سيخوض فريق بترول أسيوط مبارياتها عليه خلال الموسم.

وجاءت ملاعب الفرق بالكامل كالتالي:

الأهلي - استاد القاهرة.

زد - استاد القاهرة.

وادي دجلة - استاد السلام.

الزمالك - استاد القاهرة

الاتحاد السكندري - استاد الإسكندرية.

أبو قير للأسمدة - استاد الإسكندرية.

طلائع الجيش - استاد جهاز الرياضة.

المقاولون العرب - استاد المقاولون العرب.

بترول أسيوط - استاد أسمنت أسيوط.

منتخب السويس بتروجت - استاد السويس الجديد.

غزل المحلة - استاد غزل المحلة.

بيراميدز - استاد الدفاع الجوي.

المصري - استاد السويس الجديد.

سموحة - استاد برج العرب.

الجونة - استاد خالد بشارة.

مودرن سبورت - استاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا - استاد هيئة قناة السويس.

القناة - استاد هيئة قناة السويس.

الشرقية إنبي - استاد السلام.

البنك الأهلي - استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.