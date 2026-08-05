الدوري المصري – تعرف على قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 16:41

كتب : محمد جمال

وليد الكرتي - عبد الله السعيد - الزمالك - بيراميدز

أسفرت قرعة الدوري المصري عن معرفة مواعيد مباريات قمم المسابقة بين كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

بعدما حسم الزمالك اللقب وجاء بيراميدز في المركز الثاني، والأهلي حل ثالثا.

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وإليكم مواعيد المواجهات الثلاثة بين الفرق. الأهلي ضد الزمالك - الأهلي ضد بيراميدز - الزمالك ضد بيراميدز.

الزمالك × الأهلي

تقام مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة السادسة من الدوري.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة بين الفريقين يوم 11 أكتوبر.

الأهلي × بيراميدز

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

بيراميدز × الزمالك

بينما يلعب بيراميدز ضد الزمالك يوم 28 ديسمبر على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 13.

وينطلق الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو إذا لم يحدث تغيير في أجندة شهر مايو بناء على نهائي البطولات القارية كما كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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