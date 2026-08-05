الكشف عن قرعة مجموعات كأس عاصمة مصر لموسم 2026/2027

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

كأس العاصمة الجديدة

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2026/2027.

وتقام البطولة بنظام دور المجموعات مثلما حدث خلال الموسم الماضي.

وخلال القرعة، تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لإقامة دور ربع نهائي.

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وتواجد أصحاب أول 4 مراكز في الدوري بالموسم الماضي على رأس كل مجموعة.

وجاءت القرعة كالتالي

المجموعة الأولى:

الزمالك

وادي دجلة

زد

الاتحاد السكندري

طلائع الجيش

الاتحاد السكندري.

المجموعة الثانية

بيراميدز

سموحة

البنك الأهلي

مودرن سبورت

القناة

المجموعة الثالثة

الأهلي

الشرقية إنبي

الجونة

المقاولون العرب

بترول أسيوط

المجموعة الرابعة

المصري

سيراميكا كليوباترا

منتخب السويس بتروجت

غزل المحلة

أبو قير للأسمدة.

البطولة ستنطلق يوم 8 أكتوبر المقبل بالجولة الأولى من دور المجموعات

وتقام الأدواء الإقصائية من مباريات ذهاب وإياب في ربع النهائي ونصف النهائي.

وكان المصري قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

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