"5 جولات قبل توقف سبتمبر".. طه عزت يكشف مواعيد انطلاق وختام الدوري

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

طه عزت

أعلن طه عزت تفاصيل الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأقيمت مراسم قرعة الدوري المصري المقرر انطلاقه الجمعة 21 أغسطس.

وكشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات: "الدوري ينطلق 21 أغسطس وأول جولة تقام من 21 حتى 23 أغسطس".

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وتابع "سيتم لعب 5 جولات حتى يوم 16 سبتمبر قبل التوقف الدولي".

وشدد "نهاية الدور الأول يوم 20 فبراير، انطلاق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو".

واختتم طه عزت تصريحاته "قد يحدث تغيير في جدول مايو لأننا لا نملك تواريخ نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية حتى الآن".

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 19 جولة بين الـ 20 فريق.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 6 الأولى لتحديد اللقب، بينما من السابع إلى العشرين للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

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