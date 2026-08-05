الدوري المصري – تعرف على لائحة عقوبات السباب الجماعي في الموسم الجديد

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 16:00

كتب : محمد جمال

درع الدوري الجديد

حددت لجنة المسابقات اللائحة المنظمة لبطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2026/2027.

وحصل FilGoal.com على نسخة من لائحة عقوبات الدوري المصري الموسم المقبل.

وفي الجزء الخاص بعقوبات الجماهير والسباب الجماعي غلظت لجنة المسابقات عقوبات السباب الجماعي على الجماهير وفي حالة التكرار أكثر من مرة.

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وإليكم الجزء الخاص بلائحة العقوبات للسباب الجماعي:

أول مرة – غرامة 100 ألف جنيه

المرة الثانية – منع المتواجدين مباراة + غرامة 150 ألف جنيه

المرة الثالثة – منع المتواجدين مباراتين + غرامة 200 ألف جنيه

المرة الرابعة – مباراة بدون جمهور + غرامة 250 ألف جنيه

المرة الخامسة – مباراتين بدون جمهور + غرامة 250 ألف جنيه

المرة السادسة – مباراتين بدون جمهور + غرامة 300 ألف جنيه

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