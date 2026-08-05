رئيس بشكتاش: لم نخسر صفقة صلاح ولم نكن نريده.. ولا مفاوضات مع دياز

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش

رد سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش على الانتقادات التي طالته بسبب عدم التعاقد مع محمد صلاح، بعد انتقاله إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الحالية.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

وتعاقد نادي طرابزون مع صلاح بشكل رسمي على أن يتم تقديمه للجماهير يوم الجمعة.

وقال أدالي رئيس نادي بشكتاش في مؤتمر صحفي: "لم نخسر صفقة صلاح، نحن لم نكن نريده من الأساس، يقال إننا تعرضنا لخطف الصفقة أو فشلنا في ضمه، هذا غير صحيح، لم نكن في هذا المسار من البداية".

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وتابع "مدربنا أوضح الأمر في مؤتمر صحفي، واستخدامه لكلمة حاليا كان بدافع الاحترام لمسيرة اللاعب وشخصيته، لكن البعض أساء تفسير ذلك".

وشدد "يتم تصوير الأمر وكأننا كنا على طاولة المفاوضات ثم جاء ناد آخر وخطف اللاعب، وهذا أمر غير صحيح تماما، في فترتي، لم ينجح أي ناد في خطف لاعب كنا نريده، وعلاقتنا مع طرابزون سبور جيدة للغاية".

وأوضح أدالي "لم نفشل في ضم اللاعب، بل قررنا عدم التعاقد معه، ونتمنى له التوفيق، نحن نسير وفق خطة واضحة منذ بداية الموسم، وسنواصل تدعيم الفريق بشكل مدروس".

وكشف "هناك صفقات أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة، وسنعلن عنها في الوقت المناسب، مثل هذه الصفقات يظل الحديث عنها لأيام قليلة، لكن الحكم الحقيقي يكون داخل الملعب".

واختتم رئيس بشكتاش تصريحاته "نعمل على ضم دوسان فلاهوفيتش، لا توجد أي مفاوضات لضم براهيم دياز".

ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

محمد صلاح رئيس بشكتاش
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