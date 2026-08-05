طرابزون سبور يعلن موعد وصول محمد صلاح.. والجماهير مدعوة لاستقبال منظم

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 15:43

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح إلى تركيا بقميص طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور أن النجم المصري محمد صلاح سيصل إلى مطار طرابزون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر وتركيا.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وطالب النادي جماهيره التي ستتواجد في المطار باستخدام أكبر عدد ممكن من السيارات الخاصة لتجنب الازدحام، كما دعا إلى عدم إشعال أعداد كبيرة من الشماريخ حفاظًا على السلامة العامة وضمان عدم تأثر حركة الطيران.

وأكد طرابزون سبور أن هذه الإجراءات تأتي لضمان إقامة مراسم استقبال محمد صلاح بصورة آمنة ومنظمة.

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ويجري محمد صلاح في الوقت الحالي الكشف الطبي مع طرابزون.

ووصل صلاح إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام للفريق.

وتواجد عددا من الجماهير خارج المستشفى لاستقبال صلاح فور وصوله.

ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

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