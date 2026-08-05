باير ليفركوزن يضم ميجيل جوتيريز

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 15:10

كتب : FilGoal

ميجيل جوتيريز

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر الإسباني ميجيل جوتيريز قادمًا من نابولي الإيطالي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

ويبلغ جوتيريز من العمر 25 عامًا، وتخرج في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى جيرونا، ومنه إلى نابولي في صيف العام الماضي.

وخاض الظهير الإسباني 36 مباراة بقميص نابولي في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، وساهم في احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

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وقال سيمون رولفيس المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "ميجيل جوتيريز مدافع يتمتع بجودة كبيرة في التعامل مع الكرة ويميل للأدوار الهجومية، وهو ما يتناسب مع أسلوب لعب فريقنا. نضم لاعبًا مميزًا وحلًا مثاليًا لهذا المركز".

من جانبه، أعرب جوتيريز عن سعادته بالانتقال إلى ليفركوزن، قائلًا: "النادي أبهرني كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ويتمتع بسمعة رائعة في إيطاليا وكذلك في إسبانيا. سمعت الكثير عن الدوري الألماني وشاهدت العديد من مبارياته، وأتطلع لخوض هذه التجربة".

وأضاف: "أرغب في تحقيق النجاح محليًا وقاريًا، وأرى أن باير ليفركوزن يوفر لي أفضل الظروف لتحقيق ذلك بفضل امتلاكه فريقًا قويًا".

وسيرتدي ميجيل جوتيريز القميص رقم 3 مع باير ليفركوزن.

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