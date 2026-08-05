بعد موافقة زميله.. محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 في طرابزون

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 15:03

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح إلى تركيا بقميص طرابزون سبور

اختار محمد صلاح القميص رقم 10 ليرتديه مع فريق طرابزون سبور التركي.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وكشفت قناة إيه سبور التركية، أن إدارة طرابزون حجزت القميص رقم 11 لـ محمد صلاح.

لكن صلاح طلب ارتداء القميص رقم 10 مثل منتخب مصر.

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وبالفعل وافق زميله في الفريق إرنست موتشي على ترك الرقم 10 لقائد الفراعنة.

ويجري محمد صلاح في الوقت الحالي الكشف الطبي مع طرابزون.

ووصل صلاح إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام للفريق.

وتواجد عددا من الجماهير خارج المستشفى لاستقبال صلاح فور وصوله.

ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

محمد صلاح طرابزون
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