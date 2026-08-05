انتهت - قرعة الدوري المصري

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026/2027.

إجراء قرعة كأس عاصمة مصر

الكشف عن مباريات الجولة الأولى.

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مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد - استاد السلام

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي - استاد الاسكندرية

الزمالك × الاتحاد السكندري - استاد القاهرة

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون - استاد جهاز الرياضة

بترول أسيوط × م. السويس بتروجت - استاد أسمنت أسيوط

غزل المحلة × بيراميدز - استاد غزل المحلة

المصري × سموحة - استاد السويس الجديد

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت - استاد خالد بشارة

سيراميكا كليوباترا × القناة - استاد هيئة قناة السويس

الأهلي × الشرقي إنبي - استاد القاهرة

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طه عزت يكشف عن موعد انطلاق الدوري ونهايته.

طه عزت رئيس لجنة المسابقات

الدوري ينطلق 21 أغسطس وأول جولة تقام من 21 حتى 23 أغسطس

سيتم لعب 5 جولات حتى يوم 16 سبتمبر قبل التوقف الدولي

نهاية الدور الأول يوم 20 فبراير، انطلاق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس ويختتم الدوري يوم 28 مايو وقد يحدث تغيير في جدول مايو لأننا لا نملك تواريخ نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية حتى الآن

كلمة من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على هامش القرعة:

"لا يوجد أي تأجيلات لأي فريق مشارك في بطولات إفريقيا للأندية من أجل إتاحة الوقت لمنتخب مصر للاستعداد بشكل جيد للارتباطات الدولية المقبلة".

بداية حفل القرعة

وصول رأفت إبراهيم ممثلا عن الأهلي في القرعة.

وصول سعد سمير ممثلا عن سيراميكا كليوباترا.

وصول عبد الناصر محمد ممثلا عن الزمالك.

وصول معتصم سالم ممثلا لبيراميدز في القرعة.

القرعة ستنطلق بعد قليل

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