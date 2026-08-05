مباشر - قرعة الدوري المصري.. انطلاق الحفل
الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 14:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026/2027.
بداية حفل القرعة
وصول رأفت إبراهيم ممثلا عن الأهلي في القرعة.
وصول سعد سمير ممثلا عن سيراميكا كليوباترا.
وصول عبد الناصر محمد ممثلا عن الزمالك.
وصول معتصم سالم ممثلا لبيراميدز في القرعة.
القرعة ستنطلق بعد قليل
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