مباشر - قرعة الدوري المصري.. انطلاق الحفل

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026/2027.

بداية حفل القرعة

وصول رأفت إبراهيم ممثلا عن الأهلي في القرعة.

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وصول سعد سمير ممثلا عن سيراميكا كليوباترا.

وصول عبد الناصر محمد ممثلا عن الزمالك.

وصول معتصم سالم ممثلا لبيراميدز في القرعة.

القرعة ستنطلق بعد قليل

الدوري المصري قرعة الدوري المصري
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