مباشر - قرعة الدوري المصري.. انطلاق الحفل

سلامة لـ في الجول: أرسلنا استغناء ليادي إلى منتخب السويس بتروجت.. وصفقة أخيرة للاتحاد

مصدر من الزمالك لـ في الجول: فسخ تعاقد الجزيري وفر لنا أكثر من نصف مليون دولار

بعد الدمج.. الكشف عن شعار فريقي الشرقية إنبي ومنتخب السويس بتروجت

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب اعتذار طبيب منتخب الشباب عن عدم الانضمام للفريق