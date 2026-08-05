صلاح يصل لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى طرابزون
الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 14:20
كتب : FilGoal
يستعد محمد صلاح لإجراء إلى الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى طرابزون سبور.
محمد صلاح
النادي : طرابزون سبور
ووصل صلاح إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام للفريق.
وتواجد عددا من الجماهير خارج المستشفى لاستقبال صلاح فور وصوله.
ووصل صلاح في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى تركيا تمهيدا للانتقال بشكل رسمي إلى طرابزون سبور.
وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.
وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".
وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.
وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.
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