مالك نادي الخلود: صلاح ذهب للدوري الصحيح.. السعودية ليس مكانا للتعاقد

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 14:07

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح إلى تركيا بقميص طرابزون سبور

سخر رجل الأعمال الأمريكي بين هاربورج مالك نادي الخلود السعودي من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ورد هاربورج على خبر صفقة صلاح الذي كتبه فابريزيو رومانو صحفي الانتقالات قائلا: "محمد صلاح ذهب إلى الدوري الصحيح، الدوري السعودي للمحترفين ليس المكان المناسب لقضاء إجازة التقاعد".

ووصل محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى طرابزون.

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وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وظهر محمد صلاح بالقميص رقم 61 مع طرابزون سبور.

ويشير رقم 61 إلى لوحات السيارات في مدينة طرابزون، ومع الوقت أصبح الرقم رمزا للمدينة.

كما أعلن نادي طرابزون في وقت سابق أن القميص رقم 61 هو القطعة الأكثر رمزية من قميصه التاريخي.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن إذا كان صلاح سيرتدي القميص رقم 61 بشكل مستمر طوال الموسم، أم فقط خلال مراسم الاستقبال، ثم يرتدي القميص رقم 11 الذي اشتهر به.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

محمد صلاح الدوري التركي طرابزون
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