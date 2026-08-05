وصول صلاح إلى تركيا تمهيدا للانضمام إلى طرابزون سبور

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح إلى تركيا بقميص طرابزون سبور

وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا للانضمام إلى طرابزون سبور بشكل رسمي.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ووصل صلاح إلى مطار مرتديا قيمص طرابزون سبور قبل الانضمام للفريق.

وبعد وصوله كان عددا من الجماهير ووسائل الإعلام في استقبال النجم المصري.

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وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

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