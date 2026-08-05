رئيس طرابزون: المفاوضات مع صلاح كانت احترافية للغاية.. وأهنئ الجماهير على الصفقة

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشف أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي عن كواليس المفاوضات مع محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وقال أرطغرل في تصريحات نقلتها وكالة إيه سبور التركية: "عقدت اجتماعا مع محمد صلاح وتحدثت أيضا مع وكيله، كانت جلسة احترافية للغاية وجرت في جو من الاحترام، وتفاهمنا معا بسلاسة".

وأضاف "المفاوضات استمرت لمدة 10 أيام واتفقنا بشكل نهائي أمس، أهنئ جمهورنا على هذه الصفقة".

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ووصل محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى طرابزون.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وظهر محمد صلاح بالقميص رقم 61 مع طرابزون سبور.

ويشير رقم 61 إلى لوحات السيارات في مدينة طرابزون، ومع الوقت أصبح الرقم رمزا للمدينة.

كما أعلن نادي طرابزون في وقت سابق أن القميص رقم 61 هو القطعة الأكثر رمزية من قميصه التاريخي.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن إذا كان صلاح سيرتدي القميص رقم 61 بشكل مستمر طوال الموسم، أم فقط خلال مراسم الاستقبال، ثم يرتدي القميص رقم 11 الذي اشتهر به.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

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