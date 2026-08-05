أبرز لاعبي طرابزون سبور قبل انضمام صلاح.. أونانا وزميله في فيورنتينا

اقترب محمد صلاح من الانضمام إلى طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن طرابزون وصول صلاح إلى اسنطبول مساء اليوم الأربعاء للتفاوض حول الانضمام للفريق.

كما ظهر النجم المصري وهو يرتدي قميص طرابزون تمهيدا للإعلان عن توقيع العقد بشكل رسمي.

وبعد اقتراب صلاح، يقدم لكم FilGoal.com أبرز لاعبي طرابزون سبور الذي سيلعب صلاح برفقتهم خلال الموسم الجديد.

أندري أونانا

حارس مانشستر يونايتد وإنتر السابق كان قد انضم للفريق في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إلى انتقال دائم.

صلاح واجه أونانا عدة مرات ولكن كخصم ضد مانشستر يونايتد ولكن هذه المرة سيتزاملان بالفريق.

ستيفن سافيتش.

سافيتش انضم إلى طرابزون في 2024 بعد عدة سنوات مع أتلتيكو مدريد وهو قائد الفريق التركي حاليا.

سبق لصلاح اللعب مع سافيتش عندما اجتمعا في فيورنتينا عام 2025.

سيدني كابرال

كابرال كان أحد أبرز لاعبي كاب فيردي في كأس العالم 2026.

وسجل كابرال هدفا رائعا مع كاب فيردي في مرمى الأرجنتين.

ويلعب كابرال بمركز الظهير الأيسر.

جون لاندسرتوم

لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي سيتذكرون هذا الاسم والذي لعب لشيفيلد يونايتد في وقت سابق.

في هذا الوقت كان لاندستروم ضمن أكثر الاختيارات نظرا لحصوله على نقاط جيدة مع سعر قليل.

روسلان مالينوفسكي

واحد من لاعبي وسط الملعب وهو لاعب دولي أوكراني سبق وتألق في الدوري الإيطالي برفقة جنوى.

باول أونواتشو

أبرز مهاجم في صفوق طرابزون ويتواجد مع الفريق منذ عام 2023.

ينضم بشكل مستمر لمنتخب نيجيريا وسبق له اللعب مع محمود حسن "تريزيجيه" عندما كان لاعبا ضمن صفوف طرازبون.