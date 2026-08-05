"القطعة الأكثر رمزية".. محمد صلاح يرتدي القميص رقم 61 مع طرابزون

ارتدى محمد صلاح القميص رقم 61 مع طرابزون سبور.

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ووصل محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى طرابزون.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

ويشير رقم 61 إلى لوحات السيارات في مدينة طرابزون، ومع الوقت أصبح الرقم رمزا للمدينة.

كما أعلن نادي طرابزون في وقت سابق أن القميص رقم 61 هو القطعة الأكثر رمزية من قميصه التاريخي.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن إذا كان صلاح سيرتدي القميص رقم 61 بشكل مستمر طوال الموسم، أم فقط خلال مراسم الاستقبال، ثم يرتدي القميص رقم 11 الذي اشتهر به.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، وسأراكم لأول مرة".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.