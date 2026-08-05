مواعيد مباريات الأربعاء 5 أغسطس - تشيلسي ضد يوفنتوس.. ودربي ميلان

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - ميلان - إنتر

تستأنف اليوم المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد 2026/2027.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس والقنوات الناقلة.

مباريات ودية

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ميلان × إنتر.. 1:00 مساء - الشارقة الرياضية.

نجوم الدوري الكوري × مانشستر سيتي.. 2:00 مساء - تطبيق مرايا.

تشيلسي × يوفنتوس.. 2:30 مساء - تطبيق مرايا.

الأهلي × دلفي.. 6:00 مساء.

الأهلي × بترول أسيوط.. 8:00 مساء.

أرسنال × ريال بيتيس.. 9:30 مساء - تطبيق مرايا.

ريال مايوركا × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ميلان إنتر مواعيد مباريات الأربعاء
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