مواعيد مباريات الأربعاء 5 أغسطس - تشيلسي ضد يوفنتوس.. ودربي ميلان
الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 11:47
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد 2026/2027.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس والقنوات الناقلة.
مباريات ودية
ميلان × إنتر.. 1:00 مساء - الشارقة الرياضية.
نجوم الدوري الكوري × مانشستر سيتي.. 2:00 مساء - تطبيق مرايا.
تشيلسي × يوفنتوس.. 2:30 مساء - تطبيق مرايا.
الأهلي × دلفي.. 6:00 مساء.
الأهلي × بترول أسيوط.. 8:00 مساء.
أرسنال × ريال بيتيس.. 9:30 مساء - تطبيق مرايا.
ريال مايوركا × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
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