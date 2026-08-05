أول رسالة من محمد صلاح لجماهير طرابزون

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح بقميص طرابزون التركي

وجه محمد صلاح أول رسالة منه إلى جماهير نادي طرابزون التركي.

ووصل محمد صلاح إلى تركيا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى طرابزون.

وارتدى محمد صلاح قميص طرابزون سبور لأول مرة على الطائرة فور وصوله إلى تركيا.

وقال صلاح في رسالته للجماهير: "طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أستطيع سماعكم، أنا هنا سأراكم لأول مرة".

وجاء إعلان نادي طرابزون عن تفاصيل وصول صلاح كالآتي: "محمد صلاح سيصل إلى صالة الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى طرابزون في نفس اليوم مساء، وسيتم الإعلان عن موعد وصوله وتفاصيل برناج الاستقبال في طرابزون عبر القنوات الرسمية للنادي".

وسيخضع محمد صلاح للكشف الطبي في طرابزون ثم سيوقع على عقود انضمامه للنادي التركي.

وسيوقع محمد صلاح مع طرابزون لمدة موسمين وسيتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى والمكافآت.

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