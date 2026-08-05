محمد صلاح يصل تركيا ويرتدي قميص طرابزون

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى تريكا من أجل إتمام انتقاله إلى نادي طرابزون سبور.

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ونشر النادي صور محمد صلاح وهو في الطائرة ويرتدي قميص طرابزون لأول مرة.

وكان طرابزون أعلن بدء التفاوض مع محمد صلاح تمهيدا للتعاقد معه.

وجاء إعلان نادي طرابزون عن تفاصيل وصول صلاح كالآتي: "محمد صلاح سيصل إلى صالة الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى طرابزون في نفس اليوم مساء، وسيتم الإعلان عن موعد وصوله وتفاصيل برناج الاستقبال في طرابزون عبر القنوات الرسمية للنادي".

وكشفت قناة HT Spor التركية أن حفل توقيع محمد صلاح لطرابزون سبور سيكون يوم الخميس في ملعب بابارا بارك معقل الفريق التركي.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوجلو المختص بسوق الانتقالات عن توصل طرابزون لاتفاق نهائي مع محمد صلاح.

وأوضح ياجيز أن صلاح اتفق على عقد لمدة موسمين رفقة طرابزون.

وأوضح الصحفي التركي أن صلاح سوف يصل إلى أسطنبول الساعة 12 غدا الأربعاء لتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي.

وكانت صحيفة الصباح التركية قد نشرت من قبل أن صلاح يقترب من طرابزون بعد تقديم عرض جديد وحال موافقته سوف يصل الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضح التقرير أن النادي سوف يوفر طائرة خاصة لمحمد صلاح من اليونان حيث يقضي عطلته ليصل إلى تركيا الأربعاء قبل الإعلان الرسمي.

ووفقا لموقع "ajansspor" التركي فإن طرابزون سبور قدّم عرضا لضم محمد صلاح لمدة موسمين.

وعرض النادي راتبا قدره 17 مليون يورو في الموسم بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت.

كما سيحصل صلاح على نسبة 20% من مبيعات القمصان.

ويخوض طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة 9 مباريات قبل التوقف الدولي في سبتمبر.

إذ يلعب الفريق 6 مباريات في الدوري التركي أبرزها مواجهة جالاتاسراي يوم 20 سبتمبر قبل انطلاق التوقف الدولي.

كما يلعب الفريق 3 مباريات في الدوري الأوروبي بينهم مواجهة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات حال التأهل.

ويأتي جدول مباريات طرابزون في بداية مشوار صلاح المنتظر كالآتي:

15 أغسطس - قاسم باشا × طرابزون - الجولة الأولى من الدوري التركي

20 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - الدوري الأوروبي

23 أغسطس - طرابزون × باشاك شهير - الجولة الثانية الدوري التركي

27 أغسطس - طرابزون × الفائز من فرينسفاروشي المجري أو جورنيك زابرزي البولندي - إياب المرحلة الإقصائية الدوري الأوروبي

30 أغسطس - أميد سبور × طرابزون - الجولة الثالثة الدوري التركي

6 سبتمبر - طرابزون × جنتشلربيرليجى - الجولة الرابعة الدوري التركي

13 سبتمبر - كونيا سبور × طرابزون - الجولة الخامسة الدوري التركي

17 سبتمبر - أول جولة في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حال التأهل

20 سبتمبر - طرابزون × جالاتاسراي - الجولة السادسة الدوري التركي