سبورت: رغم صعوبة الصفقة.. ديكو يجتمع مع وكيل ألفاريز في مدريد

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

يواصل نادي برشلونة محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، رغم صعوبة الصفقة خلال الفترة الحالية.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

برشلونة

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، رفقة جواو أمارال رئيس قسم الكشافين، يستعدان لعقد اجتماع مع فرناندو هيدالجو وكيل اللاعب، من أجل مناقشة تطورات الصفقة وخطواتها المقبلة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة في مدريد، بعيدا عن الأضواء الإعلامية، في محاولة للحفاظ على سرية التحركات.

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وتؤكد إدارة برشلونة أن الصفقة تمر بمرحلة معقدة، في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بالإبقاء على لاعبه ورفضه مناقشة أي عروض لرحيله.

كما تزيد العلاقات المتوترة بين الناديين من صعوبة إتمام الصفقة، في ظل عدم وجود مرونة من جانب أتلتيكو مدريد.

ورغم ذلك، يتمسك برشلونة بالأمل في حسم الصفقة، إذ ترى الإدارة أن ألفاريز يمثل الهدف الأول لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعول النادي الكتالوني على رغبة اللاعب في ارتداء قميص برشلونة، والتي أبدىها في وقت سابق، كأحد العوامل التي قد تساعد في تحريك المفاوضات.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المرتقب مراجعة خطة التعاقد التي تم وضعها منذ أشهر، مع بحث السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

ولا يعني هذا التحرك اقتراب إتمام الصفقة، لكنه يأتي في إطار استمرار التواصل بين جميع الأطراف، والاستعداد لأي تطورات قد تطرأ في الأسابيع القادمة.

ويُدرك برشلونة صعوبة إتمام الصفقة، لكنه يواصل العمل على كافة الحلول الممكنة، أملا في ضم ألفاريز قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

برشلونة أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز
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