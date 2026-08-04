مصدر من الزمالك لـ في الجول: فسخ تعاقد الجزيري وفر لنا أكثر من نصف مليون دولار

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 23:05

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري - الزمالك

كشف مصدر من الزمالك عن مكاسب النادي المالية من فسخ تعاقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فسخ تعاقد سيف الدين الجزيري وفر للزمالك أكثر من نصف مليون دولار قيمة عقده في موسمه الأخير".

وأضاف "الثنائي حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي لعب دورا مهما في إتمام المفاوضات مع الجزيري لفسخ عقده بالتراضي".

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وأعلن نادي الزمالك فسخ تعاقده مع لاعبه سيف الدين الجزيري بالتراضي.

وجاء فسخ التعاقد في وجود حازم فتوح وكيل أعماله.

ونجح الزمالك في تسوية عقد اللاعب بشكل ودي.

ويرحل الجزيري عن صفوف الأبيض وهو الهداف التاريخي للزمالك من بين اللاعبين الأجانب.

وسيكون من حق الجزيري الانضمام لأي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ 33 عاما انضم للزمالك في 2021 قادما من المقاولون العرب.

وخلال الموسم الأخير شارك الجزيري في 22 مباراة بقميص الزمالك وسجل 4 أهداف.

وبشكل عام لعب الجزيري 185 مباراة ونجح في تسجيل 48 مباراة وصنع 19 آخرين.

وخلال فترة تواجده مع الزمالك توج الجزيري بالدوري المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرة وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.

الزمالك سيف الجزيري الدوري المصري
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