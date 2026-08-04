نورجارد يحصل على إذن أرسنال لإجراء الكشف الطبي في إيفرتون

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

كريستيان نورجارد - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

منح نادي أرسنال لاعبه كريستيان نورجارد الإذن للخضوع للكشف الطبي مع إيفرتون، تمهيدا لإتمام انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، فقد توصل إيفرتون لاتفاق مع أرسنال لضم لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما مقابل نحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير أن أرسنال منح اللاعب بالفعل الإذن لإجراء الكشف الطبي، على أن يكتمل انتقاله إلى إيفرتون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ولم يسافر نورجارد مع بعثة أرسنال إلى دبلن استعدادا للموسم الجديد، في الوقت الذي تواجد فيه الثنائي البرازيلي جابرييل وجابرييل مارتينيلي بعد انتهاء مشاركتهما في كأس العالم 2026.

وفي المقابل، يواصل أرسنال العمل على تدعيم خط الوسط، ويعد برونو جيمارايش قائد نيوكاسل يونايتد الهدف الأول للنادي في الوقت الحالي.

وكان نيوكاسل قد رفض العرض الأول المقدم من أرسنال لضم الدولي البرازيلي، الذي تقدر قيمته بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن جيمارايش لم يطلب الرحيل عن نيوكاسل، فإن التقارير تشير إلى تزايد احتمالات مغادرته قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، بعد رحيل كل من ساندرو تونالي وأنتوني جوردون.

وسيمنح رحيل نورجارد أرسنال مساحة في قائمة الفريق، إلى جانب تخفيف حجم الرواتب، تمهيدا لإبرام صفقة كبيرة في خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وكان نورجارد قد انضم إلى أرسنال في صيف العام الماضي، بعد فترة مميزة مع برينتفورد سجل خلالها 13 هدفا وصنع 18 آخرين في 196 مباراة بمختلف المسابقات.

وشارك الدولي الدنماركي في 20 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الماضي، لكنه بدأ مباراة واحدة فقط أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فشل في حجز مكان دائم في تشكيل ميكيل أرتيتا.

وبمرور الوقت، تراجع نورجارد في ترتيب لاعبي خط الوسط، ليصبح رحيله عن ملعب الإمارات خيارا مطروحا حال وصول عرض مناسب.

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