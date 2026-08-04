مصارعة – بروك ليسنر يعلن اعتزاله
الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 21:36
كتب : FilGoal
أعلن بروك ليسنر نجم مصارعة المحترفين اعتزاله اللعبة بعد 26 عاما من القتال داخل حلبات المصارعة.
وقرر بروك ليسنر الاعتزال وهو في عمر 49 عاما.
وقال ليسنر عن الاعتزال: "سأستمتع بالحياة، الآن عمري 49 عاما وقد حان الوقت".
وبدأ بروك ليسنر مشواره مع مصارعة المحترفين عام 2000 واستمر حتى 2026.
وحصل بروك ليسنر على لقب بطولة wwe للمصارعة المحترفين 7 مرات.
كما حصل على لقب بطولة "روايل رمبيل" مرتين.
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