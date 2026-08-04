مصارعة – بروك ليسنر يعلن اعتزاله

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 21:36

كتب : FilGoal

المصارع بروك ليسنر

أعلن بروك ليسنر نجم مصارعة المحترفين اعتزاله اللعبة بعد 26 عاما من القتال داخل حلبات المصارعة.

وقرر بروك ليسنر الاعتزال وهو في عمر 49 عاما.

وقال ليسنر عن الاعتزال: "سأستمتع بالحياة، الآن عمري 49 عاما وقد حان الوقت".

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وبدأ بروك ليسنر مشواره مع مصارعة المحترفين عام 2000 واستمر حتى 2026.

وحصل بروك ليسنر على لقب بطولة wwe للمصارعة المحترفين 7 مرات.

كما حصل على لقب بطولة "روايل رمبيل" مرتين.

wwe بروك ليسنر مصارعة المحترفين
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