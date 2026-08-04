بعد الدمج.. الكشف عن شعار فريقي الشرقية إنبي ومنتخب السويس بتروجت

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة عن شعار فريقي الشرقية إنبي ومنتخب السويس بتروجت.

ويأتي ذلك بعد دمج فريقي الشرقية مع إنبي، وفريقي منتخب السويس مع بتروجت.

وتقام مراسم قرعة الدوري في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الأربعاء، بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

وجاء شعار الفريقين بعد الدمج كالآتي:

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ويُلعب الدوري المصري الموسم المقبل مكونا من 20 فريقا، وتقام البطولة بنظام الدور الواحد.

ثم يتم تقسيم الفرق على مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب وتكون من 6 فرق، و14 فريقا يتنافسون على تفادي الهبوط.

وبنهاية الموسم يهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية ويصعد 3 ليكون الموسم بعد المقبل 2027/2028 مكونا من 19 فريقا.

الدوري المصري الشرقية إنبي بتروجت السويس
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