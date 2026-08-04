آس: مولينا بين روما والدوري الإنجليزي.. وأتلتيكو منفتح على رحيله

يواجه ناهويل مولينا مستقبلا غير واضح مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل اهتمام من أندية إيطالية وإنجليزية بضمه.

وبحسب صحيفة آس، يدرس أتلتيكو إمكانية بيع اللاعب حال وصول عرض مناسب، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مالية من بعض الصفقات.

ويعد روما من أبرز المهتمين بضم الظهير الأرجنتيني، حيث يحظى اللاعب بإعجاب الجهاز الفني، الذي يضعه ضمن خياراته لتدعيم الجبهة اليمنى.

في المقابل، يظل خيار الدوري الإنجليزي مطروحا بقوة، في ظل عروض مالية أكبر، مع اهتمام من إيفرتون بالحصول على خدماته.

ويميل مولينا إلى العودة للدوري الإيطالي، حيث سبق له التألق مع أودينيزي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

ورغم ذلك، قد تمثل الجوانب المالية عائقا أمام إتمام الصفقة في إيطاليا، مقارنة بالعروض الإنجليزية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع دور اللاعب مع أتلتيكو، حيث يعتمد الفريق بشكل أساسي على ماركوس يورينتي في مركز الظهير الأيمن.

ومنذ انضمامه في 2022، خاض مولينا 181 مباراة بقميص أتلتيكو، وقدم مستويات مميزة، خاصة على المستوى الهجومي.

ويترقب اللاعب موقف العروض المقدمة خلال الفترة المقبلة، لحسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل.