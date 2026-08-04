كرة سلة – بقيادة إسماعيل أحمد.. الرياضي يتوج بالدوري اللبناني

توج فريق الرياضي بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 2025/2026 وذلك بعد الفوز على الحكمة في النهائي.

وقاد الأسطورة المصرية إسماعيل أحمد البالغ من العمر 49 عاما، فريقه الرياضي لحسم اللقب.

وحسم الرياضي المباراة السابعة والأخيرة في سلسلة نهائي الدوري اللبناني، لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-3 لصالح الرياضي.

ورفع الرياضي رصيده من ألقاب الدوري اللبناني إلى 20 بطولة. كأثر فريق تتويجا بالدوري.

ودخل أسطورة كرة السلة المصرية إسماعيل أحمد لاعب فريق الرياضي اللبناني موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأصبح إسماعيل أحمد أكبر لاعب في تاريخ كرة السلة يحقق "تريبل دابل" في مباراة واحدة.

وذلك في عمر 49 عاما و243 يوما.

"تريبل دابل" هو تحقيق 10 نقاط و10 متابعات و10 تمريرات مساعدة أو أكثر في مباراة واحدة.

ويعد إسماعيل أحمد أحد نجوم منتخب مصر لكرة السلة عبر التاريخ وينشط في الدوري اللبناني منذ سنوات طويلة.

كما لعب إسماعيل أحمد مع نادي الاتحاد السكندري في مصر لعدة سنوات وعاد من جديد إلى الدوري اللبناني.