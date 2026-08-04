المريخ لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد بيراميدز بسبب إبراهيم عادل

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 16:55

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

كشف نادي المريخ البورسعدي عن تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي بيراميدز بسبب إبراهيم عادل.

وانتقل إبراهيم عادل من المريخ إلى الأسيوطي (بيراميدز حاليا) في صيف 2018.

وقال أيمن عيد المتحدث الرسمي لنادي المريخ لـ FilGoal.com : "تقدمنا بشكوى ضد بيراميدز إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، لعدم حصولنا على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي، وفقا للعقد المبرم عام 2018 مع إدارة الأسيوطي (بيراميدز حاليا) ".

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وأضاف "حاولنا الاستفسار عن قيمة انتقال اللاعب، وتبين لنا أنها بلغت مليونا و250 ألف دولار، رغم أن قيمة إبراهيم عادل تستحق أكبر من ذلك بكثير. وتقدمنا بالشكوى بعد مخاطبات ومراسلات رسمية مع إدارة بيراميدز لم نتلق ردا عليها، وذلك بعد مرور عام على انتقال اللاعب".

ولعب إبراهيم عادل حتى صيف 2025 بصفوف بيراميدز قبل انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي ومنه إلى نورشيلاند الدنماركي.

كما أوضح المريخ أنه تلقى ردا منم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الحصول على حق الرعاية في انتقال إبراهيم عادل، وهى مستحقات مختلفة عن نسبة إعادة البيع التي تبلغ 20% من انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي.

وقال عيد: "فيفا رد علينا بأحقية المريخ في الحصول على نسبة حق الرعاية وتجري الآن تحضير المتطلبات الرسمية للحصول على حق الرعاية من بيع اللاعب للجزيرة الاماراتي ثم بيع اللاعب لنوردشيلاند الدنماركي".

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته في قطاع الناشئين بنادي المريخ وانضم للأسيوطي (بيراميدز حاليا) في صيف 2018 وكان عمره 17 عاما.

إبراهيم عادل بيراميدز المريخ
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