شوقي غريب يجتمع مع مسؤولي قطاعات الناشئين لتطوير المسابقات

شوقي غريب يجتمع مع مسؤولي قطاعات الناشئين بالأندية لمناقشة تطوير المسابقات

عقد شوقي غريب، المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بالأندية، ضمن خطة الاتحاد للتواصل مع الأندية وتطوير مسابقات المراحل السنية.

وتولى شوقي غريب مؤخرا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع مناقشة نظام مسابقات مواليد 2007 و2009 و2010 و2011، إلى جانب مواعيد انطلاق المسابقات وفترات التوقف، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه فرق الناشئين.

وأكد غريب خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الاتحاد والأندية، بما يسهم في تذليل العقبات وتطوير منظومة مسابقات الناشئين، بما ينعكس على إعداد اللاعبين واكتشاف المواهب.

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة مختلف الملفات وتعزيز التعاون بين الاتحاد وقطاعات الناشئين، بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.