إيلانو راعيا لـ الأهلي لمدة 4 سنوات

أعلنت مياه إيلانو، العلامة التجارية المصرية المملوكة لشركة فالي ووتر، عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات، في خطوة تعزز منظومة رعاة النادي الأهلي، وتتزامن مع إطلاق مياه إيلانو بشكلها الجديد واستراتيجيتها لدعم الرياضة المصرية والاستثمار في شراكات طويلة الأمد مع الكيانات الرياضية الرائدة.

تم توقيع الاتفاقية بين شركة النادي الأهلي لكرة القدم ويمثلها نيرة علي المدير التنفيذي للشركة، وبين شركة فالي ووتر المالكة للعلامة التجارية إيلانو ويمثلها محمود زمزم نائب رئيس مجلس الإدارة، وبين الشركة المتحدة للرياضة المسوق الحصري للنادي الأهلي ويمثلها محمد يحيى لطفي رئيس الشركة، وذلك بحضور أحمد عليوة، رئيس مجلس إدارة شركة فالي ووتر، أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، أحمد شمس نائب رئيس شركة النادي الأهلي لكرة القدم، أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، تصبح مياه إيلانو راعياً رسمياً للنادي الأهلي، صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في مصر وإفريقيا، لمدة أربع سنوات، والمياه الرسمية للنادي، إلى جانب كونها العلامة التجارية المصرية الوحيدة للمياه التي تظهر على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في خطوة تعكس توجه الطرفين نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم الرياضة المصرية.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع إطلاق مياه إيلانو بشكلها الجديد، والتي تعكس مرحلة جديدة في مسيرة العلامة التجارية، واستراتيجيتها الجديدة التي تركز على دعم الرياضة والرياضيين في مصر من خلال شراكات مستدامة مع المؤسسات والكيانات الرياضية بما يعزز حضور مياه إيلانو كعلامة تجارية مصرية تؤمن بقيم الطموح والتميز والإنجاز. وفي إطار الاحتفاء بإطلاق الشراكة، يضاء برج القاهرة غدا بشعارَي النادي الأهلي وإيلانو في خطوة تعكس أهمية الحدث.

ومن جانبه، قال محمود زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة فالي ووتر المالكة للعلامة التجارية إيلانو: "تمثل الشراكة مع النادي الأهلي محطة استراتيجية في مسيرة إيلانو، وتجسد رؤيتنا الجديدة التي تضع دعم الرياضة المصرية في صميم استراتيجية العلامة التجارية. ونفخر بأن تصبح إيلانو العلامة التجارية المصرية الوحيدة للمياه على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتزامن مع إطلاق العلامة التجارية بشكلها الجديد، التي تعكس تطور العلامة التجارية واستعدادها لمرحلة جديدة من النمو والانتشار، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور إيلانو، ودعم الرياضة المصرية، وبناء علاقة أكثر قرباً مع ملايين الجماهير."

وتعليقًا علي الشراكة، قال أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم الهادفة إلى تنمية الحقوق التجارية للنادي وبناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات تتوافق مع رؤيته وقيمه. ويواصل الأهلي ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للعلامات التجارية الراغبة في الوصول إلى واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في المنطقة. ويسعدنا انضمام إيلانو إلى منظومة رعاة النادي الأهلي، ونعتز بالتعاون مع علامة تجارية مصرية تمتلك رؤية طموحة وواضحة للنمو والتطوير، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة مستدامة للطرفين، وتعزز من نجاحات النادي داخل الملعب وخارجه."

وتمثل هذه الاتفاقية أول شراكة رياضية تعقدها إيلانو منذ إطلاقها، بما يعكس ثقة الشركة في القيمة التي يمثلها النادي الأهلي كإحدى أكبر العلامات الرياضية في المنطقة، وانطلاقة لاستراتيجية تستهدف الاستثمار في الرياضة المصرية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق قيمة مستدامة للطرفين. وتعد إيلانو علامة تجارية مصرية للمياه المعبأة مملوكة لشركة فالي ووتر، التي تأسست عام 2019 بهدف تقديم مياه شرب طبيعية عالية الجودة وفق أحدث معايير الإنتاج والتعبئة. وتعتمد الشركة على مصادر مياه طبيعية وتقنيات متطورة لضمان أعلى مستويات النقاء والجودة، مع الالتزام بإجراء اختبارات دورية وفق المعايير المحلية والعالمية. كما توفر إيلانو مجموعة متنوعة من أحجام العبوات لتلبية احتياجات مختلف فئات المستهلكين، وتواصل ترسيخ مكانتها في السوق المصري من خلال الابتكار والجودة، إلى جانب الاستثمار في المبادرات والشراكات التي تدعم المجتمع والرياضة.